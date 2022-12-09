Політика

Україна отримає зенітні установки та ракети для ППО найближчими тижнями, – Сунак

9 Грудня 2022 20:19
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британія, допомога

Україна найближчими тижнями отримає зенітні установки та ракети для систем протиповітряної оборони від Британії.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

“Повідомляючи президенту України Володимиру Зеленському останню інформацію щодо постачання британської летальної допомоги, прем’єр-міністр заявив, що додаткові зенітні знаряддя та ракети ППО малої дальності будуть доставлені найближчими тижнями”, – зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що лідери обговорювали стан пошкодженої в ході війни української інфраструктури, а Зеленський подякував британському лідерові за допомогу у відновленні енергопостачання та надання електрогенераторів.

“Прем’єр-міністр додав, що Кремль повинен вивести свої сили з української території перш ніж можна буде розглядати можливість будь-якої угоди”, – зазначили у прем’єрській канцелярії.


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