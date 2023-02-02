Політика

Україна отримає від Єврокомісії додаткові 2400 генераторів

2 Лютого 2023 16:02
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допомога, електроенергія

Європейська комісія передасть Україні додаткові 2400 генераторів. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленський.

“Сьогодні я можу сказати що ми надаємо 2400 додаткових генераторів до попередніх 3 тисяч, що надійшли від початку війни”, – заявила президент Єврокомісії.

Також вона зазначила, що ЄС запрошує Україну до енергетичної платформи, щоб разом купувати газ.

Урсула фон дер Ляєн додала, що бажає, аби спільний ринок запрацював на повну потужність після чого Україна і ЄС разом перезимують багато зим.


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