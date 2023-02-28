Україна отримає від Німеччини дві системи ППО Skynex

Україна отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex. Німецька компанія Rheinmetall виготовила їх спеціально для України.

Видання The Wall Street Journal цитує генерального директора концерну Rheinmetall AG Арміна Паппергера, який заявив, що системи стануть на озброєнні української армії вже протягом року. При цьому він вказав, що Skynex замовила німецька влада.

Вартість цих систем ППО становить 212 мільйонів доларів.

Зазначається, що системи Skynex використовуються для протиповітряної оборони ближньої дії. Вона здатна збивати безпілотники і крилаті ракети. Однією з переваг цієї системи ППО – досить дешеві боєприпаси.