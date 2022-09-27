Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій.

“Україна ніколи не була проти переговорів з РФ… щодо контрибуцій і репарацій.

Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми”, – написав Данілов у Twitter.

За словами Данілова, завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, “згідно планів і графіків”.

Україна ніколи не була проти переговорів з рф… щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022