Політика

Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій, – Данілов

27 Вересня 2022 19:09
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рнбо, данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не проти переговорів з Росією щодо контрибуцій і репарацій.

“Україна ніколи не була проти переговорів з РФ… щодо контрибуцій і репарацій.

Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми”, – написав Данілов у Twitter.

За словами Данілова, завдання з деокупації України і дефрагментації Росії будуть виконані в повному обсязі, “згідно планів і графіків”.


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