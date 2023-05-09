Україна має те, що потрібно для успішного повернення території, – Блінкен

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна має все необхідне для повернення своєї території.

Про це повідомляє CNN.

“У них є… те, що їм потрібно, щоб продовжувати успішно повертати територію, яку Росія захопила силою протягом останніх 14 місяців”, — сказав Блінкен на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що йдеться не лише про зброю, але й про навчання військовослужбовців.

“Це гарантія того, що українці можуть підтримувати системи, які ми їм надаємо, і, звичайно, важливо, щоб вони мали правильні плани, щоб досягти успіху”, – наголосив Блінкен.