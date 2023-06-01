Україна має право захищати себе, – Столтенберг відреагував на атаки дронів у Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатує, що Україна має право захищати себе, проте уникає безпосередніх коментарів атаки дронів на Москву.

У четвер в Осло перед початком неформального засідання глав зовнішньополітичних відомств країн-членів Організації Північноатлантичного договору, відповідаючи на запитання про позицію НАТО щодо можливої участі України в атаках, генсек сказав: “Зараз ми перебуваємо на тій самій позиції, на якій ми були на початку війни, яка полягає в тому, що Україна має право себе захищати”.

Він знову нагадав, що російська війна агресії проти України – це кричуще порушення міжнародного права, а право на самозахист прописано в Хартії ООН. “Президент Путін і Москва розпочали цю війну, і вони можуть покласти їй край, і це шлях, щоб створити мир і стабільність і гарантувати, що не буде подальшої ескалації цієї війни”, – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО вкотре запевнив, що союзники й надалі підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться, але “це не робить НАТО і союзників по НАТО стороною конфлікту”. “Ми маємо право підтримувати Україну без того, щоб ставати стороною конфлікту. Звісно, фундаментально, НАТО має два завдання – надавати підтримку Україні та запобігти тому, щоб ця російська війна агресії проти України вийшла за межі України. Тому на східному фланзі альянсу ми посилили нашу військову присутність, щоб у Москві не було місця для нерозуміння щодо готовності НАТО захищати кожен дюйм нашої території”, – деталізував він.

Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, Столтенберг зазначив, що це питання буде на порядку денному саміту у Вільнюсі. “Я очікую, що коли ми зустрінемося у Вільнюсі й будемо в липні ухвалювати рішення, то союзники погодяться щодо довгострокового плану, багаторічних зобов’язань підтримки України. Ми повинні гарантувати, що коли війна закінчиться, Україна матиме можливості захищати себе, і союзники надаватимуть різну підтримку”, – додав генсек НАТО.

За його словами, так Україна зможе перейти від радянського часу доктрин, стандартів і обладнання до стандартів НАТО.