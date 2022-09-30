Україна консультувалася з НАТО щодо подання своєї заявки на вступ, — Подоляк

Україна проводила консультації з експертами та самим блоком НАТО щодо подання своєї заявки на вступ до Альянсу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він також прокоментував те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 30 вересня не дав прямої відповіді, чи готовий Альянс взяти Україну у свої ряди.

Подоляк зазначив, що існують певні процедури. Водночас зараз як НАТО, так і ЄС, «переосмислюють свої концепції, свої позиції, свою надмірну бюрократію».

«Нам дуже допоможе досвід Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО. Але я думаю, що ми будемо іти українським шляхом, який буде набагато коротшим і цікавішим… Безумовно, ми сьогодні ставимо питання до НАТО. Для НАТО сьогодні ключовим є те, щоб Україна була членом Альянсу. Бо в України є досвід участі у війні великої інтенсивності сучасного типу», — вказав радник глави ОП.