Політика

У ЗСУ звернулися до військових Росії та Білорусі

11 Листопада 2022 17:38
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війна, білорусь

У Генеральному штабі ЗСУ звернулися до військовослужбовців Росії та Білорусі, запропонувавши їм здатися та зберегти своє озброєння.

“Військовослужбовці республіки Білорусь! Якщо вас все ж таки змусять взяти участь у війні Путіна проти народу України і якщо ви не можете не виконати цей злочинний наказ. Перейшовши кордон України, зупиніться у складі підрозділу”, – йдеться у зверненні.

У ЗСУ запропонували алгоритм дій для білоруських солдатів:

  • заглушіть двигуни;
  • розрядіть зброю;
  • підніміть білі прапори;
  • дочекайтеся зустрічі із представниками командування ЗСУ.

“Вашу відмову від вбивства українців ми приймемо як акт прояву дружніх відносин і будемо вдячні за це. У цьому випадку ми гарантуємо вам можливість миттєвого вільного повернення на територію республіки Білорусь. Якщо ж ви боїтеся злочинної влади, ми запропонуємо вам гідне перебування на території України спеціально обладнаних військових містечках”, – зазначили у ЗСУ.

За заявою, солдати РБ можуть розраховувати на медобслуговування згідно з нормами ЗСУ. Для зв’язку з рідними буде надано телефонний зв’язок та цілодобовий доступ до інтернету. Зброя буде знаходитись у спеціальних кімнатах зберігання, а військова техніка – на стоянках.

У Генштабі також звернулися і до російських військових.

“Військовослужбовці Російської Федерації! Якщо ви вирішите стати частиною російської окупаційної армії, то для вас залишаються лише два варіанти.

  1. Здача у полон. У цьому випадку ми гарантуємо вам дотримання всіх міжнародних конвенцій стосовно військовополонених, утримання в таборах для військовополонених та медичну допомогу, можливість оповістити рідних та близьких про ваше полонення”, – йдеться в повідомленні. Ми гарантуємо вам повернення додому після закінчення конфлікту, або ж внаслідок обміну військовополоненими.
  2. В іншому випадку на вас чекає неминуча смерть”, – йдеться в повідомленні.

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