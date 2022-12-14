У Януковича відібрали все майно

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи, які належали президенту-втікачу Віктору Януковичу та наближеним до нього особам, зокрема, нерухомість, твори мистецтва, а також портрет і скульптуру політика.

Цю інформацію Суспільному підтвердило джерело у слідстві.

“Частина — рухоме майно, частина — майно нерухоме та кошти, і майно, яка належить до історико-культурної і творчої цінності, ми так його характеризуємо”, — зазначили у слідстві.

Серед арештованого майна — центр відпочинку та здоров’я у Нових Петрівцях Київської області, готельно-ресторанний комплекс, житловий будинок, кілька машиномісць, квартира, будинок та грошові кошти. Водночас, за даними джерела Суспільного, слухання щодо подальшої долі резиденції “Межигір’я” має відбутися пізніше.

“У рухомому майні — в основному твори мистецтва: картини, скульптури, в тому числі і його (Януковича) портрет, і його скульптура, що є дуже потішним”, — зазначив співрозмовник Суспільного.

За його словами, подальшу долю майна має вирішити Міністерство юстиції, яке є позивачем у справі.

“Вартість його визначена, але сам механізм, що буде з ним далі, — краще питати у Мін’юсту, оскільки суд лише визначає “стягнути у дохід”, — пояснив співрозмовник.

Повний перелік арештованого майна президента-втікача становить 13 пунктів рухомого та нерухомого майна, 537 пунктів активів, які належать до історико-культурних і матеріальних цінностей, і займає 100 сторінок, зауважив він.

Відповідно до даних, оприлюднених на сайті Вищого антикорупційного суду, загальна вартість майна складає понад 18 мільйонів 778 тисяч євро.