Політика

У Стамбулі закінчились переговори щодо зернової угоди: рішення немає

11 Травня 2023 17:35
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зерно

У Туреччині в четвер завершилися дводенні переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи. Рішення поки що немає, повідомив віцепрем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“ООН та Туреччина як підписанти ініціативи мають розуміння, що зернова ініціатива критично важлива для світової продовольчої безпеки та має стабільно функціонувати”, – заявив він.

Подальші консультації щодо розблокування ініціативи продовжаться в онлайн-форматі.

Українська делегація на переговорах наполягала на тому, що  зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін і розширена. Це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українському ринкам, вважає Кубраков.

“Але, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру”, – заявив він.


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