Політика

У США розкрили вміст пакета військової допомоги Україні

21 Грудня 2022 19:54
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зброя, сша

Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

Список військової допомоги виділений із запасів Пентагону ($1 млрд):

  • Батарея «Patriot» і боєприпаси до неї;
  • боєприпаси до HIMARS
  • 500 артилерійських снарядів 155мм із точним наведенням;
  • 30 різнокаліберних мінометних систем й 10.000 снарядів до них;
  • 37 Cougar MRAP;
  • 120 автомобілів HMMWV;
  • 2.700 гранатометів і стрілецька зброя;
  • неназвана кількість HARM та JADM;
  • протипіхотні міни, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв’язку та бронежилети.

Список військової допомоги наданої за програмою USAI ($800 млн):

  • 45.000 152мм артилерійських снарядів;
  • 20.000 122мм артилерійських снарядів;
  • 50.000 122мм реактивних снарядів до систем БМ-21 “Град”;
  • 100.000 125мм танкових боєприпасів;
  • термінали та послуги SATCOM;
  • фінансування навчання та технічного обслуговування.

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