Політика

У США розкрили вміст пакета військової допомоги Україні Новий пакет військової допомоги США Україні на суму 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами. Список військової допомоги виділений із запасів Пентагону ($1 млрд): Батарея «Patriot» і боєприпаси до неї;

боєприпаси до HIMARS

500 артилерійських снарядів 155мм із точним наведенням;

30 різнокаліберних мінометних систем й 10.000 снарядів до них;

37 Cougar MRAP;

120 автомобілів HMMWV;

2.700 гранатометів і стрілецька зброя;

неназвана кількість HARM та JADM;

протипіхотні міни, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв’язку та бронежилети. Список військової допомоги наданої за програмою USAI ($800 млн): 45.000 152мм артилерійських снарядів;

20.000 122мм артилерійських снарядів;

50.000 122мм реактивних снарядів до систем БМ-21 “Град”;

100.000 125мм танкових боєприпасів;

термінали та послуги SATCOM;

фінансування навчання та технічного обслуговування. Поділитися:



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