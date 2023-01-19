У Сінгапурі змішують російську нафту та перепродають по всьому світу — Bloomberg

У грудні до Сінгапура стрімко зросло постачання російської нафти та попит на резервуари для зберігання нафти.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Так, джерела розповіли, що резервуари розкуповують через зростання інтересу та прибутків від змішування постачання дешевого палива з росії з постачаннями з інших джерел. Такі дії можуть допомогти приховати походження вантажів.

Сінгапур не забороняв імпорт російської нафти чи нафтопродуктів, хоча фінансовим установам у країні заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами та компаніями.

Як пише Bloomberg, західні країни після повномасштабного вторгнення росії в Україну обмежили постачання російської нафти. Натомість партії нафти все частіше потрапляють до центрів змішування та перерозподілу у Сінгапурі та Об’єднаних Арабських Еміратах, де їх перепаковують та реекспортують по всьому світу.

«Ми спостерігали збільшення кількості запитів щодо короткострокового/спотового зберігання в період до грудня», — сказав представник фірми зі зберігання нафти Advario Asia Pacific Pte. Там додали, що спершу перевіряють, звідки везуть продукцію, щоб переконатися в дотриманні російських санкцій.