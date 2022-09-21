Політика

У Росії виключили переговори з Україною після “референдуму” на Донбасі

21 Вересня 2022 13:19
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Після можливого псевдореферендуму щодо “приєднання” Донбасу до Росії мови про мирні переговори з Україною не може бути.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву головикомітету Держдуми з міжнародних справ та лідера ЛДПР Леоніда Слуцького.

“Мова про переговори, на жаль, не може бути вже давно. Захід і “рухома хунта в Києві” заявили про те, що вони не готові до переговорів”, – каже Слуцький.

Варто зазначити, що ці заяву з боку російських чиновників звучать, м’яко кажучи, смішно. Бо ще раніше на Банковій попереджали, після “референдумів” РФ зведе нанівець можливість мирних переговорів з Україною.


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