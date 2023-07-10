Політика

У РФ заявили, що Туреччина перетворюється на недружню країну

10 Липня 2023 12:32
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росія, туреччина

Голова комітету ради федерації з оборони й безпеки РФ Віктор Бондарев, коментуючи повернення командирів “Азову” в Україну, назвав рішення Туреччини провокаційним.

Про це пишуть росЗМІ.

За словами Бондарева, Туреччина перетворюється з нейтральної країни на недружню.

“Передача Києву командирів “Азову” з порушенням досягнутих домовленостей, а також заяви про прискорене прийняття України до НАТО свідчать про те, що Туреччина перетворюється з нейтральної країни на недружню”, – сказав росіянин.

Він закликав Туреччину замислитись про вихід із НАТО та союз із Росією. На його думку, така співпраця була б вигідною для обох країн.


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