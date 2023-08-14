У Раді зареєстрували постанову про звільнення члена ЦВК, який живе у Маямі

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Журналісти-розслідувачі з’ясували, що він виїхав до повномасштабного вторгнення і живе в Маямі, але отримав за цей час півтора мільйона гривень з бюджету.

Проєкт постанови про звільнення Буглака зареєстрували 14 серпня та передали на розгляд.

Ініціаторами цієї постанови стали народні депутати від «Європейської Солідарності». У фракції ЄС повідомили, що інформація журналістів щодо Буглака — колишнього народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» — є приводом для кадрового рішення, «принаймні з позиції моралі та етики».

Утім, народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що не впевнений, що Буглака «процедурно можливо звільнити постановою» від депутатів.

Згідно із законом України про Центральну виборчу комісію, подання про звільнення члена ЦВК вноситься головою комісії президенту України, а той — упродовж 30 днів вносить до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення.

Голова ЦВК Олег Діденко в коментарі «Схемам» сказав, що з юридичної точки зору в нього не було підстав звільняти Буглака з посади, а з морального боку «може бути багато питань».

Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» з’ясували що, Юрій Буглак вилетів за кордон перед повномасштабним вторгненням. До 9 березня в нього була запланована відпустка, але після її закінчення службовець так і не повернувся до України. Попри це, він продовжував отримувати зарплату з бюджету, працюючи дистанційно майже рік. Загалом він отримав заробітну плату та інші виплати на 1,5 мільйона гривень.