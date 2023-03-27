У Китаї прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі

У Міністерстві зовнішніх справ Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Пекін не схвалює таке рішення.

Про це на пресконференції 27 березня сказала речниця відомства Мао Нін.

“П’ятого січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики”, – заявила представниця МЗС Китаю.

Також Китай укотре закликав до перемовин для “врегулювання української кризи”.