Політика

У Кишиневі проросійські мітингувальники влаштували сутичку з поліцією

28 Лютого 2023 19:16
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молдова

Під час антиурядового мітингу в Кишиневі, організованого прихильниками проросійської партії Шор, демонстранти намагалися прорватися до будівлі парламенту Молдови та влаштували сутичку з поліцією.

Про це повідомляє NewsMaker.

Демонстранти вимагають від уряду сплатити рахунки населення за газ, опалення та електрику за три зимові місяці. Крім того, мітингувальники перекрили трасу на північ від Кишинева біля населеного пункту Ставчени.

Учасники акції спробували прорватися до урядової будівлі через кордон поліції. Між протестувальниками та правоохоронцями відбулася сутичка. За даними видання, внаслідок конфлікту були затримані.


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