У Кремлі вирішили, що на виборах 2024 року Путін має набрати більше 80%

Політичний блок Кремля поставив завдання досягти для Володимира Путіна рекордного результату на президентських виборах 2024 року.

Про це з посиланням на свої джерела, повідомляє “Медуза”.

Минулим рекордом був результат Путіна на виборах 2018 року — 76,7% голосів.

“Завдання ставиться просте – дати 80 з плюсом [відсотків] на президентських виборах”, – цитує видання чиновника, який працював в одному з регіонів Північно-Західного округу. Його слова підтверджують в одному із сибірських регіонів, а також в Адміністрації президента.

Підготовка до виборів розпочалася ще у жовтні 2022 — уже тоді передбачалося, що на вибори йде саме Володимир Путін, а його “спаринг-партнерами” виступатимуть представники системних партій, але ліберальних кандидатів не буде “навіть для виду”. Основну тему кампанії вже тоді визначили як “антизахідний наратив”, який не дуже хвилює виборця, але цікавий самому Путіну. Також тоді передбачалося, що війна має закінчитися якимись досягненнями.

Наразі кремлівські політтехнологи вже визначилися з конкретним цільовим результатом – понад 80%.