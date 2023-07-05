Політика

У Грузії заявили, що будь-які консультації стосовно Саакашвілі неможливі

5 Липня 2023 17:16
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саакашвілі

У Грузії заявили, що навіть не говоритимуть про стан експрезидента Міхеїла Саакашвілі та про його можливу передачу на лікування в Україну.

Про це заявив голова керівної партії “Грузинська мрія” Іраклій Кобахідзе.

“У світлі того кроку, який уже зроблено, наступні кроки вже нецікаві. Це сумна реальність. Жодних консультацій щодо Саакашвілі починати не можна”, – сказав політик.

Таким чином він прокоментував рішення України, згідно з яким посол Грузії має повернутися до Тбілісі та проконсультуватися з владою Грузії щодо питання передачі Саакашвілі Україні.

Кобахідзе наголосив, що посол Грузії залишався в Україні від початку повномасштабного вторгнення, тому його видворення з країни офіційний Тбілісі вважає образливим.

“Щоденно наш посол, попри те, що російські танки стояли в Києві, залишався в Києві, столиці України, і багато чим займався, його роль у гуманітарній, політичній підтримці була дуже важливою. З огляду на це, такий крок української влади є образливим, дуже сумним і прикрим”, – сказав голова керівної партії Грузії.


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