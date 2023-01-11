Політика

У Білорусі створюють аналог ПВК “Вагнера”, – DW

11 Січня 2023 13:52
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війна, білорусь

Білоруське приватне охоронне підприємство (ЧОП) “ГардСервіс”, якому дозволено мати вогнепальну зброю, може готуватися до участі у війні проти України.

Про це повідомляє Deutche Welle.

Представник Об’єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони та нацбезпеки Валерій Сахащик розповів, що персонал “ГардСервіс” готують до участі у бойових діях, навчання проходить на кількох білоруських полігонах.

“Я знаю, що офіцери 5-ї бригади спецназу (базується у Мар’їній Гірці Мінської області – ред.) тренують співробітників “ГардСервіс” на своєму полігоні. Крім того, компанія забрала собі базу колишнього центру спеціальної підготовки “Динамо”, там також відбуваються активні дії”, – сказав він.

Сахащик зазначив, що останнім часом значно зросла чисельність працівників ЧОП. За його словами, зараз їх може бути понад тисячу людей.

“Підготовка та набір кадрів тривають уже кілька місяців. Персонал збільшили за рахунок офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів, які служили у силах спеціальних операцій та у спецпідрозділах силових відомств Білорусі”, – сказав він.

Представник Об’єднаного перехідного кабінету вважає, що співробітників “ГардСервіс” можуть використовувати у диверсійно-розвідувальних групах і надалі для штурмів як найманців російської ПВК “Вагнера”.

Нагадаємо, що влітку ЗМІ повідомляли про те, що до Мінська для навчання співробітників ЧОП прибували найманці з “Вагнера”.


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