У Білорусі російську військову техніку перекидають ближче до кордону з Україною, – “Гаюн”

У Білорусі розпочали переміщення російської військової техніки в рамках так званого регіонального угруповання військ. Техніку переганяють ближче до кордону з Україною.

Про це повідомляє “Беларускі Гаюн“.

Моніторингова група зазначає, що сьогодні в Білорусі попередили про рух колон з військовою технікою дорогами країни.

Перша колона висунулась із району полігону “Обуз-Лісновський” (Барановицький район Брестська область). Вона рухатиметься у бік полігону “Брестський” (Брестський район Брестська область).

“Ближче до кордону з Україною переміщують 24 од. військової техніки, включаючи 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв’язку, інженерну техніку”, – йдеться у повідомленні.