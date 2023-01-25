Політика

Туреччина збирає радбез – говоритимуть про «зерновий коридор» і війну в Україні

25 Січня 2023 09:11
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туреччина, війна

Сьогодні в Анкарі відбудеться перше в 2023 році засідання Ради національної безпеки, на якому, зокрема, обговорюватимуть роботу «зернового коридору» та посередницькі ініціативи Туреччини у російсько-українській війні.

Засідання відбудеться в президентському палаці за головування президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана.

«На зустрічі, де також обговорюватиметься російсько-українська війна, очікується, що мова йтиме про «зерновий коридор, зусилля Туреччини щодо миру, посередницьку діяльність та сприяння, гуманітарну допомогу та досягнення постійного припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

У порядку денному також розгляд питань, пов’язаних із проведенням антитерористичних операцій, поточна ситуація щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, озброєння Греції тощо.


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