Туреччина збирає радбез – говоритимуть про «зерновий коридор» і війну в Україні

Сьогодні в Анкарі відбудеться перше в 2023 році засідання Ради національної безпеки, на якому, зокрема, обговорюватимуть роботу «зернового коридору» та посередницькі ініціативи Туреччини у російсько-українській війні.

Засідання відбудеться в президентському палаці за головування президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана.

«На зустрічі, де також обговорюватиметься російсько-українська війна, очікується, що мова йтиме про «зерновий коридор, зусилля Туреччини щодо миру, посередницьку діяльність та сприяння, гуманітарну допомогу та досягнення постійного припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

У порядку денному також розгляд питань, пов’язаних із проведенням антитерористичних операцій, поточна ситуація щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, озброєння Греції тощо.