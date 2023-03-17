Політика

Туреччина ратифікує вступ Фінляндії до НАТО

17 Березня 2023 17:00
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фінляндія, нато

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю заявив, що країна ратифікує протокол про вступ Фінляндії в Північноатлантичний альянс окремо від Швеції.

Про це пише Yle.

За словами Ердогана, Фінляндія вжила всіх конкретних заходів, необхідних для отримання членства, й схвалення її вступу в НАТО може бути винесене на голосування парламенту.

Натомість зі Швецією, додав турецький лідер, дискусії продовжаться. Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина дотримується політики “відкритих дверей” Альянсу.

Крім Туреччини, ратифікувати вступ нових членів має також Угорщина; голосування в угорському парламенті має відбутися 27 березня.


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