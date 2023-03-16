Політика

Туреччина на вимогу США припинила заправку та обслуговування літаків Boeing з Росії та Білорусі

16 Березня 2023 21:39
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авіа, росія

Влада Туреччини прийняла рішення заборонити заправку та технічне обслуговування літаків американського виробництва з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє турецьке видання AirportHaber.

Як сказано у матеріалі AirportHaber, заправка та інші послуги заборонені для приватних, вантажних, комерційних та чартерних літаків, що містять понад 25% американських комплектуючих.

На відповідних заходах, за даними турецького видання, у спеціальному листі наполягло Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Відмову у заправці та обслуговуванні бортів у Стамбулі також підтвердили джерела “Комерсанта” у двох авіакомпаніях.


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