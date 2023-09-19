Туреччина купує в Росії вкрадене українське вугілля – Reuters

Туреччина імпортує вугілля, яке компанії країни-агресора добувають на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Reuters.

Згідно з публічними даними російського митного обліку, у період з лютого до липня 2023 року до Туреччини надійшло близько 160 400 тонн вугілля з тимчасово окупованих Росією Донецької та Луганської областей України, повідомляє агентство. Вартість цього вугілля становить не менше ніж $14,3 млн.

Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили Reuters, що в цей період вони постачали вугілля з двох окупованих регіонів до Туреччини.

Агентство зазначає, що Туреччина була найбільшим експортним напрямом вугілля з тимчасово окупованих регіонів – 95% постачання луганського та донецького вугілля за вказаний період припадало на неї.

Міністерство торгівлі та митне управління Туреччини не відповіли Reuters на запит про коментарі щодо цих постачань.

Агентство зазначає, що Туреччина, на відміну від США та Євросоюзу, не обмежувала торгівлю з Росією чи з тимчасово окупованими нею територіями України.

Водночас Туреччина твердо заявляє про підтримку територіальної цілісності України та відмовляється визнавати російськими окуповані РФ території.