Політика

Туреччина купує в Росії вкрадене українське вугілля – Reuters

19 Вересня 2023 10:07
читать на русском →
росія, туреччина

Туреччина імпортує вугілля, яке компанії країни-агресора добувають на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Reuters.

Згідно з публічними даними російського митного обліку, у період з лютого до липня 2023 року до Туреччини надійшло близько 160 400 тонн вугілля з тимчасово окупованих Росією Донецької та Луганської областей України, повідомляє агентство. Вартість цього вугілля становить не менше ніж $14,3 млн.

Три виробники, зазначені в митних даних, підтвердили Reuters, що в цей період вони постачали вугілля з двох окупованих регіонів до Туреччини.

Агентство зазначає, що Туреччина була найбільшим експортним напрямом вугілля з тимчасово окупованих регіонів – 95% постачання луганського та донецького вугілля за вказаний період припадало на неї.

Міністерство торгівлі та митне управління Туреччини не відповіли Reuters на запит про коментарі щодо цих постачань.

Агентство зазначає, що Туреччина, на відміну від США та Євросоюзу, не обмежувала торгівлю з Росією чи з тимчасово окупованими нею територіями України.

Водночас Туреччина твердо заявляє про підтримку територіальної цілісності України та відмовляється визнавати російськими окуповані РФ території.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Вересня 2023 11:29

Танки Abrams скоро будуть в Україні, – Остін
19 Вересня 2023 11:11

З порту Одещини вийшло судно, завантажене пшеницею
19 Вересня 2023 10:45

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув сержант поліції
19 Вересня 2023 10:40

Росіяни обстріляли Слов’янськ із С-300, є значні пошкодження
19 Вересня 2023 09:35

Нічна атака на Львів: в ОВА розповіли подробиці удару
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
усі думки