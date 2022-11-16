Політика

Трамп офіційно висунув себе у кандидати на пост президента Сполучених Штатів

16 Листопада 2022 07:21
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трамп, сша

Колишній президент США Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на президентські вибори у 2024 році. Так, ввечері 15 листопада він подав заявку до Федеральної виборчої комісії (FEC).

Про це пише CNBC.

«Започаткувавши свою кампанію зараз, лише через тиждень після того, як республіканці програли ключові проміжні вибори, Трамп відкинув пораду нинішніх і колишніх радників, які застерігали його не оголошувати себе кандидатом у президенти так швидко після поразки його партії», — зазначає видання.

Так, подання Трампом заявки до FEC створило кандидатуру Дональда Дж. Трампа на посаду президента з 2024 року та офіційно запустило президентські праймериз 2024 року від Республіканської партії.

До 8 листопада Трамп був беззаперечним лідером у конкурсі висунення від своєї партії. Тоді опитування показали, що підтримка колишнього президента серед виборців-республіканців перевищувала його найближчого суперника, губернатора Флориди та республіканця Рона ДеСантіса.

«Але це було до того, як ДеСантіс виграв переобрання з надзвичайним відривом. Тепер деякі ранні післявиборчі опитування YouGov показують, що ДеСантіс перемагає Трампа», — пише видання.


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