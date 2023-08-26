The Economist: Війна графіті – у Белграді зійшлися прихильники України та РФ

У Белграді йде війна графіті. Навпроти школи, де 3 травня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло десять людей, мурал із Володимиром Путіним неодноразово перефарбовували на підтримку України. А графіті на честь командувача армії боснійських сербів Ратко Младіча, засудженого Міжнародним трибуналом ООН, часто псують та відновлюють, пише The Economist.

Пристрасті розпалені до краю. Російський антикремлівський активіст Петро Нікітін попросив місцеві ЗМІ розповісти про перефарбування графіті з Путіним. Після цього президент Сербії Олександр Вучич обрушився на нього з критикою по телебаченню. Художника затримали на 44 години.

Інший антивоєнний росіянин Ілля Зернов утік до Німеччини після того, як його побили за зафарбовування графіті з написом «Смерть Україні».

На активістку Аїду Корович напали поліцейські після того, як вона зіпсувала малюнок Младіча.

У міру того, як втрати Росії в Україні зростають, націоналістичні вуличні художники переходять до інших тем: гомофобії («Мені не потрібні тато і тато»), мілітаризму («Сербія – це Спарта») та політиці об’єднання («Коли армія повернеться до Косова»).

Ліберальний культурний центр «Крокодил» у Белграді також змінив орієнтацію. Коли він зафарбував мурал, яка закликає відвоювати Косово, націоналісти відновили її та розмалювали штаб-квартиру націоналістичними гаслами. Тепер її засновник Володимир Арсенович дотримується тоншого і менш політичного антивоєнного підходу. «Крокодил» платить художникам за залучення молоді до створення дозволеної серії малюнків, яка, за його словами, випромінюватиме «ніжні речі, як приємні, мирні жіночі образи».