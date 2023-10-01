В Маріуполі знищили останній довоєнний мурал

Російська сволота знищила останній мурал в Маріуполі за часів України, пише у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

“Мурал “Назустріч щастю”, який навіть не мав жодного натяку на історію України. На якому зображена жінка з порожньою кліткою. Героїня муралу є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати коло насильства і розпочати нове життя”, – написав Андрющенко.

Він порівняв Росію з варварами 21-го сторіччя, які “продовжують нищити наще місто своїми брудними руками”.

“Ось воно – росія. Жодних прав. Жодної поваги. Жодного прояву сучасного мистецтва”, – додав він.