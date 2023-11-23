Суспільство

У Києві заборонили створення нових муралів

23 Листопада 2023 21:23
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У столиці запровадили тимчасову заборону на створення нових муралів, допоки не буде розроблений та затверджений Київрадою механізм погодження ескізів для стінописів. За відповідне рішення проголосували 75 депутатів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Депутатка та ініціаторка проєкту рішення Євгенія Кулеба зазначила, що чинне законодавство та нормативні документи місцевих рад наразі детально не врегульовують питання погодження створення муралів.

Кулеба зазначила, що з публічних джерел відомо про збільшення випадків порушення правил благоустрою та створення в Києві муралів без погодження відповідними органами та мешканцями будинків.

«Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову», — сказала депутатка.

За її словами, попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень.

Постійна комісія з питань Культурної спадщини у Києві одноголосно підтримала петицію проти хаотичного створення муралів на обʼєктах культурної спадщини.

Це сталося на тлі обурення в соцмережах після того, як художниця Євгенія Фуллен без погодження намалювала стінопис на історичній будівлі.


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