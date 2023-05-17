Політика

Те, як Україна воює проти російських військ, є прикладом для Тайваню – Остін

17 Травня 2023 10:35
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Тайвань

Україна та її війна проти окупаційних російських військ демонструє Тайваню, як менші збройні сили можуть успішно захищатися від більших. Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті 16 травня, передає Alarabia News.

Відповідаючи на запитання про стратегії захисту самоврядного Тайваню від можливої атаки з боку КНР, міністр оборони заявив, що США “винесли низку важливих уроків з війни України з Росією”.

“Один із цих уроків полягає в тому, що з асиметричними можливостями та асиметричними тактиками й методами менші сили можуть справді добре захищати себе від більших сил”, – сказав він.

Остін додав, що можливість вилучати зброю із запасів США та надавати її Тайваню, як це відбувається у випадку з Україною, є “вирішальним у наших зусиллях забезпечити Тайвань тим, що йому необхідно для самозахисту”.


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