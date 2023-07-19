Політика

“Те, що відбувається на фронті, це ганьба”: з’явилося звернення Пригожина до найманців у Білорусі

19 Липня 2023 17:04
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білорусь, вагнер, пригожин

В Мережі опублікували відео, на якому, як стверджується, засновник військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин виступає перед найманцями, які приїхали до Білорусі. На записі Пригожин каже, що вони гідно воювали та “зробили для Росії дуже багато”.

“Зараз те, що відбувається на фронті, це ганьба, в якій нам не потрібно брати участь. І дочекатись того моменту, коли ми зможемо проявити себе. Тому ухвалено рішення, що ми перебуватимемо тут, у Білорусі, якийсь час”, — каже Пригожин на відео.

Він також заявив, що поки ПВК “Вагнера” перебуватиме в Білорусі, вони зроблять білоруську армію “другою армією світу”.

Далі він закликав вагнерівців “готуватися”, підвищувати “свій рівень” і “в новий шлях, в Африку”: “І можливо повернемося на СВО у той момент, коли будемо впевнені, що нас не змусять осоромити самих себе і наш досвід”.


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