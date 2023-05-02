Політика

Силовики просять Раду відкласти розгляд законопроєкту щодо повернення 30 тисяч військовим

2 Травня 2023 11:35
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рада, армія

Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія повідомив, що силовий блок пропонує відкласти розгляд постанови про виплату військовим премії в 30 тисяч гривень, а натомість створити спільну робочу групу і розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці захисників.

Арахамія повідомив, що парламент отримав лист від силового блоку з їхнім баченням щодо оплати праці особового складу.

Військові вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів.

Також ця правка не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності.

“Автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони”, – повідомив Арахамія.

У листі, який підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, голова СБУ Василь Малюк, закликають відкласти розгляд проєкту постанови із цією правкою.

Натомість у силовому блоці пропонують зібрати робочу групу з представників Ради, Кабміну і Генштабу ЗСУ та до кінця травня спільно розробити законопроект, який урегулює питання оплати праці захисників.

Арахамія додав, що буде пропонувати Раді відкласти розгляд постанови №8312-П і негайно створити запропоновану силовиками робочу групу.


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