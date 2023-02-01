Політика

Столтенберг про підтримку України: Зброя, поставлена сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра

1 Лютого 2023 20:39
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війна, нато

Важливою передумовою початку мирних перемовин із РФ є передача Україні зброї, за допомогою якої вона зможе захистити себе від окупантів.

Про це в інтерв’ю Nikkei заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Так, коментуючи війну в Україні, Столтенберг наголосив, що Альянсу “потрібно бути готовим до довготривалої перспективи”, оскільки немає ознак того, що президент Росії Володимир Путін “готується до миру”.

Генсек НАТО підкреслив, що після надання “безпрецедентного рівня підтримки” країни Альянсу не повинні скидати оберти.

“Ця підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою”, — сказав Столтенберг.

“Якщо ми хочемо досягти шляхом переговорів мирного вирішення конфлікту в Україні, де Україна переважає як суверенна незалежна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку. Зброя, поставлена сьогодні, може створити умови для мирного врегулювання завтра”, – наголосив він.


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