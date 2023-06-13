США сьогодні оголосять про нову військову допомогу Україні, – ЗМІ

Сполучені Штати у вівторок можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні вартістю до 325 мільйонів доларів на тлі початку контрнаступальних дій.

Про це повідомила журналістка “Голосу Америки” Карла Бебб із посиланням на неназваного посадовця.

Нова військова допомога США виділятиметься за механізмом Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо з військових складів американської армії.

За даними “Голосу Америки”, до пакета увійдуть бойові машини піхоти Bradley та Stryker, “які можуть замінити вже пошкоджені або знищені”, а також боєприпаси до систем HIMARS і NASAMS.

Після початку контрнаступу на окремих ділянках фронту ЗМІ фіксували певні втрати України у військовій техніці, зокрема й БМП.