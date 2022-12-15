Політика

США розширять навчання українських військових у Німеччині, – NYT

15 Грудня 2022 11:53
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допомога

Президент США Джо Байден схвалив розширення підготовки українських військових на американській базі у німецькому Графенвері. Планується збільшити кількість військових та оновити тактику.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами офіційних осіб, розширена підготовка дозволить американським інструкторам навчати по одному українському батальйону – приблизно від 600 до 800 військовослужбовців – щомісяця. Нині американці навчають у середньому 300 військових на місяць.

У рамках розширеної програми американські інструктори навчатимуть великі групи українських солдатів більш просунутій тактиці бою, у тому числі “колективним тренуванням”, таким як координація маневрів наземної піхоти за артилерійської підтримки.

При цьому, як зазначає NYT, українські офіційні особи побоюються відводити надто багато військовослужбовців із лінії фронту для спеціальної підготовки. Але оскільки зима сповільнила темпи бойових дій на багатьох ділянках, українська сторона схвалила розширення програми.

Планується, що розширена програма підготовки розпочнеться вже з початку 2023 року.


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