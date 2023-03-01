Політика

США продовжили до кінця 2023 року низку санкцій проти Росії

1 Березня 2023 21:14
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санкції

Президент Сполучених Штатів Джо Байден ще на рік подовжив дію антиросійських санкцій. Це викликано тим, що Росія продовжує своє вторгнення в Україну.

Було подовжено санкції, які були введені ще у 2014 році, коли Росія вдерлась в Україну та захопила Крим та частину територій Донецької та Луганської областей.

У повідомленні сказано, що санкції були введені проти осіб та політиків Російської Федерації дії яких становлять небезпеку територіальній цілісності України.

“Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включаючи ймовірну анексію Криму та застосування сили в Україні, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішньої політики США”, – сказано в повідомленні.


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