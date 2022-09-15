Політика

США поки не схильні передавати Україні ракети ATACMS, – CNN

15 Вересня 2022 19:01
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Американські чиновники все ще не змінили свою позицію щодо передачі Україні балістичних ракет ATACMS.

Про це повідомляє CNN.

У виданні зазначають, що, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується і питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У CNN деталізували, що, за словами офіційних осіб США, ситуація на фронті не змінилася настільки, щоб найближчим часом змінити стратегію поставок, “незважаючи на недавні прохання України до законодавців і Пентагону про надання ракетних систем дальньої дії і танків”.

За даними видання, Адміністрація вважає, що надання таких ракет може призвести до ескалації, оскільки вони можуть бути використані для обстрілу самої Росії.

Відзначимо, що ракети ATACMS в залежності від модифікації здатні знищувати цілі на відстані від 160 до 310 кілометрів. Для їх запуску потрібні пускові установки М142 HIMARS і M270 MLRS, які є в України.


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