Політика

США підтримають рішення Німеччини передати Україні танки

8 Грудня 2022 17:14
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зброя, німеччина

У США закликали Німеччину поставити Україні танки Leopard, які Берлін відмовлявся передавати попри численні прохання.

Німецьке видання FAZ, посилаючись на джерела, повідомило, що радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван закликав Німеччину поставити Україні бойові танки Leopard 2.

Про це Салліван сказав раднику канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсу Плетнеру у жовтні, під час телефонної розмови. Він додав, що згода Сполучених Штатів на постачання німецьких танків не означає, що Вашингтон просить про це Берлін.

Речниця Саллівана відреагувала на повідомлення FAZ заявою, у якій не підтвердила підтримку США поставок німецьких танків Leopard, але й не спростувала її: «Залишаємо це німцям і не звертаємось до них із проханнями».

Утім голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман підтвердила підтримку Сполученими Штатами рішення передати танки.

«Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону під час усіх моїх дискусій у Держдепі, Конгресі та Сенаті [США]. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої обов’язки. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки», — написала вона у Twitter.


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