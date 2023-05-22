США можуть стати головним гарантом безпеки для України, – WSJ

Країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що підготовку ізраїльської моделі гарантій безпеки для України підтвердив президент Польщі Анджей Дуда та низка неназваних західних чиновників.

За інформацією джерел журналістів, концепцію ізраїльської моделі для України розробили ще у 2022 році керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Колишній помічник Расмуссена Фабріс Потьє розповів, що США мають стати головним гарантом безпеки України. При цьому співрозмовники WSJ розповіли, що гарантами можуть стати Велика Британія, Німеччина і Франція. Влада цих країн вже “згодна з подібним планом”.

Неназваний американський чиновник розповів WSJ, що обговорення щодо гарантій безпеки все ще тривають.

За словами західних чиновників, така угода між Україною та її союзниками може змінити хід війни з Росією, а документ допоможе нашій країні просуватися на шляху до НАТО.

Неназвані чиновники також розповідають, угоду про безпеку, яка ґрунтується на Київському безпековому договорі, підпишуть після саміту НАТО 11-12 липня.

Варто зауважити, що Ізраїль не є членом НАТО і союзники Альянсу не зобов’язані заступатися за країну у разі війни. Угода між Ізраїлем і США передбачає, що Вашингтон зобов’язаний надати військову допомогу країні в розмірі 38 мільярдів доларів у період з 2019 по 2028 рік.

При цьому низка чиновників України заявляла про те, що нашій країні необхідні гарантії безпеки на період до вступу до НАТО. Офіційні особи України розраховують, що таку угоду вдасться підписати на липневому саміті НАТО.