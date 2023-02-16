Політика

США і G7 готують масштабний пакет санкцій проти Росії на 24 лютого – Нуланд

16 Лютого 2023 20:48
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санкції

США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

Про це сказала заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на онлайн-брифінгу для журналістів, передає РБК-Україна.

“Я думаю, в районі 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій з боку США та наших партнерів по “Великій сімці”. Санкції будуть розширені та поглиблені у певних категоріях, в рамках яких ми вже вживали заходів, зокрема у скороченні технологічних поставок для російської оборонної промисловості, хай-тек обладнання тощо”, – сказала Нуланд

За її словами, також буде запроваджено персональні санкції проти росіян, відповідальних за агресію проти України. Окрім того, увага буде приділена питанням обходу РФ санкцій.

“Ми бачимо, що росіяни стають досить розумними, починаючи від імпорту ноутбуків і холодильників через треті країни, включаючи іноді наші власні країни (союзники США), з яких вони отримують чіпи та інші речі для своєї військової машини. Ми припинимо ці спроби як на своєму просторі, так і в третіх країнах. Ми також розширюємо банківські санкції. Ми збираємося розширити наш експортний контроль, який охопить більшу частину незаконної торгівлі”, – зазначила Нуланд.


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