США готують новий пакет військової допомоги для України, – Reuters

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів, який в основному міститиме додаткові боєприпаси.

Про це агентству Reuters у четвер повідомили два офіційні джерела.

Новий пакет військової допомоги буде містити більше керованих реактивних систем залпового вогню для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси.

Військове обладнання в пакеті, як планується, Україна отримає із запасів армії США через президентські повноваження на скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority).