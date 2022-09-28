Політика

США готують нові санкції проти Росії, – WSJ

28 Вересня 2022 16:22
45
санкції

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити нові економічні санкції проти Росії. Зокрема, планується відключити низку банків країни-агресора від системи SWIFT.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, головними об’єктами санкцій можуть стати пов’язані з російською владою фінустанови, які мають ключовий вплив на економіку країни-агресора, включаючи Агентство зі страхування вкладів РФ та платіжну систему “Мир”, за допомогою яких, як вважають США, Росія може обходити західні санкції.

У WSJ додають, що обмеження можуть запровадити і проти пов’язаних з Росією посередників на фінансових ринках та ринках цінних паперів.

У рамках можливих нових санкцій Сполучені Штати розглядають відключення від SWIFT більшої кількості банків, запровадження ширшого експортного контролю та обмеження проти ще низки держкомпаній.

При цьому газета зазначає, що в США ще не ухвалили рішення, проти яких саме товарів і компаній буде введено такі санкції, але будь-яка ініціатива прийматиметься “з урахуванням небезпечної ескалації, яку створив президент РФ Володимир Путін в останні дні”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
28 Вересня 2022 16:11
46

Кабмін надав 70 мільйонів гривень на відбудову харківської ТЕЦ-3
28 Вересня 2022 17:12
66

У Німеччині припустили, що труби “Північних потоків” залишаться непридатними назавжди, – ЗМІ
28 Вересня 2022 14:33
46

СБУ повідомила про підозру Пушиліну, Сальдо і Балицькому
28 Вересня 2022 13:59
81

Зеленський повернув акциз на моторне паливо
28 Вересня 2022 13:26
56

Тим, хто розстрілював цивільних у Гостомелі, оголошено про підозру
Останні новини
усі новини