Політика

Союзники України назвали конструктивною участь Китаю у саміті в Саудівській Аравії — FT

7 Серпня 2023 06:57
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саміт, китай

Союзники України заявили, що вважають конструктивною участь Китаю у дводенному саміті в Саудівській Аравії щодо України. Вони припускають, що КНР може брати участь і у подальших перемовних, що стосуються миру в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

За словами співрозмовників видання, Китай дав сигнал про свою готовність брати участь у подальших міжнародних перемовинах щодо врегулювання війни рф проти України.

FT зазначає, що зустріч у Джидді завершилися без «значних зрушень». Водночас присутність Китаю, який раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була розцінена як перевага для Києва та стала головною подією заходу.

“Лише присутність Китаю свідчить про те, що росія стає все більш і більш ізольованою”, —  сказав FT європейський дипломат. 

Ще один європейський посадовець вважає, що Китай “брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні”.

У Джидді, що в Саудівській Аравії, 5-6 серпня відбулися міжнародні консультації щодо принципів миру для України. Це друга така зустріч після того, як у червні в столиці Данії, Копенгагені, започаткували відповідний формат. Він передбачає зустрічі представників провідних країн світу, де обговорюють принципи сталого і справедливого миру для України.

На зустрічі було представлено понад 40 держав, що майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені. Зокрема саміт відвідали Індія, Бразилія, Катар, Аргентина, Об’єднані Арабські Емірати та Південно-Африканська Республіка.

“Це свідчить про надзвичайну зацікавленість світу у встановленні стійкого й тривалого миру”, — зазначили в Офісі президента.

В ОП кажуть, що зустріч стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Так, більшість держав-учасниць уже визначили свою роль у реалізації окремих пунктів “формули миру”.


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