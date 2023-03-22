Словаччина ремонтуватиме німецьку техніку для України

Німеччина домовилася про ремонт гаубиць Panzerhaubitze 2000 для України у Словаччині.

Про це повідомила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен під час брифінгу у Медіаціентрі – Україна.

“Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко,”- заявила посол.

За словами Фельдгузен, ФРН завжди наполягає на тому, щоб разом із танками та іншою зброєю проводилося не тільки навчання, а й надавалися запчастини й обслуговування.