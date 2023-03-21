Політика

Швейцарія має намір виділити понад €5 млрд на підтримку України

21 Березня 2023 21:06
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Швейцарія, допомога

Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії у вівторок подав пропозицію про схвалення програми підтримки України на суму щонайменше п’яти мільярдів франків (5,03 мільярда євро).

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Згідно з рішенням профільного комітету, Федеральна рада (уряду) отримала доручення представити план підтримки України.

Більшість парламентарів погодилась, що Україна потребує значної фінансової підтримки, особливо для гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, розбудови миру та відновлення цивільної інфраструктури.

Водночас лунали поодинокі застереження, що багато питань, пов’язаних із відновленням України та міжнародним співробітництвом у цій сфері, все ще потребують уточнення, і що цей процес триває, а тому визначати внесок на підтримку зараз недоцільно.


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