Швеція відправить Україні вісім артилерійських установок Archer

Уряд Швеції в четвер ухвалив рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer на основі оцінки Збройних сил країни та скерував відповідний запит у межах додаткового проєкту бюджету до парламенту.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, САУ Archer “дозволять українцям перемагати російські артилерійські системи”.

“Можна сказати, що система Archer – це радше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи противника робить Archer унікальним”, – пояснив Йонсон.

Перші САУ Україна отримає через кілька місяців: спершу техніку обладнають комп’ютерними засобами вогневого управління, потім українські військові пройдуть навчання, а поблизу України буде створено логістичний хаб для технічного обслуговування й ремонту.

Очікується, що Україна зможе одночасно використовувати на полі бою шість із восьми Archer, оскільки дві потрібно тримати в резерві – наприклад для отримання запасних частин.