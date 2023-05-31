Політика

Сенатор Грем очікує на реальні успіхи України в контрнаступі

31 Травня 2023 07:58
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контрнаступ

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу заявив, що Україна перевершила всі очікування, а російські сили знекровлені та ослаблені в Україні.

“Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість Києву для досягнення максимального ефекту”, – написав Грем.

Сенатор висловив вдячність Берроу за те, що Великобританія надала Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

“Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою”, – наголосив Грем.


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