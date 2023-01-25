Політика

Розвідка повідомила, скільки російських військових перебуває в Білорусі

25 Січня 2023 13:06
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розвідка, білорусь

На території Білорусі перебувають майже 6000 російських військових, друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, в тому числі зайшла вже на територію України. Це Луганська область. Зараз туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ на підготовку. Це зовсім інший контингент, який був на початку агресії. Там немає потужного авіаційного компонента, попри навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітряно-десантних військ”, – зазначив Скібіцький.

За словами представника воєнної розвідки, сьогодні на території Білорусі є один дивізіон “Іскандер”, зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.


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