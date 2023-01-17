Розмови про можливий наступ із білорусі – спроба відтягнути наші війська від лінії фронту, – ГУР

Воєнна розвідка України спостерігає за російськими військами на території білорусі і не фіксує там ознак створення ударного угруповання.

Про це сказав представник ГУР МО України Андрій Черняк.

«За даними української воєнної розвідки, ймовірність вторгнення російських окупаційних військ із території білорусі в найближчі тижні залишається низькою», – сказав Черняк.

Він пояснив, що існує певний механізм оцінки загроз, є певні маркери, за якими можна оцінити ймовірність тієї чи іншої дії.

«Ми постійно стежимо за будь-якими змінами ситуації в білорусі. Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території білорусі ознак створення ударного угруповання», – запевнив Черняк.

За словами представника ГУР МО України, російська армія в білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. «Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку білорусі – це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій”, – заявив Черняк.

Він поінформував, що воєнна розвідка України відслідковує те, що відбувається на території рб. “Нам доводиться вести в білорусі розвідку – ми цього не приховуємо. У разі вторгнення сили окупантів буде знищено”, – підсумував представник воєнної розвідки України.