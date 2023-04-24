Політика

Росіяни можуть почати наступ на кількох напрямках з покращенням погоди – Кірбі

24 Квітня 2023 19:54
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війна

Російські загарбники можуть почати наступ на кількох напрямках фронту з покращенням погодних умов в Україні.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю “Голосу Америки“.

“Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватися, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони б мали можливості їх провести”, – сказав Кірбі.

При цьому він перелічив потреби ЗСУ, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.

“Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тож це має бути серед пріоритетів також”, – підкреслив він.


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